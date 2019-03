Ein großer Verlust für die Filmwelt! Für seine Arbeit als Artdirector zahlloser Filme wurde Produktionsdesigner William Creber (✝87) bereits dreimal für einen Oscar nominiert – von ihm stammen die visuelle Umsetzung von Erfolgsstreifen wie die "Planet der Affen"-Reihe aus den 1970er-Jahren, der Action-Hit "Flammendes Inferno" und der epischen Bibel-Geschichte "Die größte Geschichte aller Zeiten". Mit Ende 60 begab er sich schließlich in den Ruhestand. Nun ist die Filmlegende im Alter von 87 Jahren in Los Angeles verstorben.

Das berichtet jetzt The Hollywood Reporter. Am vergangenen Donnerstag ist William den Folgen einer schweren Lungenentzündung erlegen – er soll zuvor schon lange an einem kritischen Gesundheitszustand gelitten haben. "Obwohl sein letztes Projekt 21 Jahre zurückliegt, hatte Bills Arbeit stets noch einen grundlegenden Einfluss auf die Filmindustrie", schwärmte sein früherer Kollege Nelson Coates nun in einem Statement von dem Verstorbenen. Seine Fähigkeiten seien unglaublich gewesen.

William hinterlässt neben seiner Frau Sally Queen auch einen Sohn: Kenneth Creber widmete seine Karriere ebenfalls der Kino-Branche. Mit seinen Shows wie Melrose Place, "Pushing Daisies" und "The Mentalist" gewann er bereits etliche Preise als Artdirector.

Valerie Macon/Getty Images Artdirector William Creber, 2011

