Sibylle Rauch (58) droht erneut abzurutschen! Durch ihre Teilnahme im diesjährigen Dschungelcamp hatte sich die ehemalige Porno-Darstellerin ein Comeback im Show-Business erhofft, doch bereits nach neun Busch-Tagen musste die Blondine ihre Sachen packen und das Lagerfeuer verlassen. Sichtlich mitgenommen von ihrem Camp-Rauswurf begab sich der "Eis am Stiel"-Star in psychologische Betreuung. Jetzt der nächste Schock: Wegen Geldsorgen will sich Sibylle wieder dem Sex-Gewerbe widmen.

In einem Interview mit RTL verriet die 58-Jährige die bewegenden Gründe für ihre Entscheidung. Der Verlust ihres Gönners, den sie liebevoll "Bussi-Bär" nannte, habe sie in finanzielle Schwierigkeiten gebracht: "Ich kann mir nicht leisten, nichts zu tun." Für die Miete ihres Apartments müsse sie nun selbst aufkommen und erhalte auch sonst keine monatlichen Finanzspritzen mehr: "Deswegen werde ich ab dem 1. April Inserate im 'Sexmagazin AT' schalten. Männer können mich dann wieder treffen", erzählte Sibylle.

Dass es bei diesen Begegnungen nicht nur um nette Plaudereien gehen werde, machte sie außerdem klar: "Sex ist bei diesen Treffen nicht die Voraussetzung, aber es kann sich ergeben." Obwohl sie eigentlich andere Karrierepläne hatte, scheint Sibylle ihre Situation so hinzunehmen: "Mein Wunsch war eigentlich, wieder als Schauspielerin Fuß zu fassen, aber jetzt ist es halt so."

STARPIX Sibylle Rauch im Januar 2019 in Wien

Schultes,Klaus Sibylle Rauch 2004 in Karlsruhe

Instagram / sibylle_rauch_official Sibylle Rauch, ehemalige Erotik-Darstellerin

