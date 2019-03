Bereits seit drei Monaten können sich Zuschauer den Netflix-Hit "Bird Box" ansehen. Die Eigenproduktion des Streamingdienstes basiert auf dem Buch von Josh Malerman und knackte bereits nach kurzer Zeit einen Zuschauer-Rekord. Seit der Ausstrahlung des erfolgreichen Thrillers, der in einer postapokalyptischen Welt spielt, gab es massive Kritik an einer gezeigten Szene. Jetzt reagierten die Macher und versprachen, das umstrittene Material herauszuschneiden.

So zeigt der Film in einer Sequenz, wie Malorie (gespielt von Sandra Bullock, 54) sich im Fernsehen die Nachrichten mit schockierenden Berichten aus einer untergehenden Welt ansieht. Zu sehen sind verheerende Flammen nach einer Explosion. Dabei handele es sich allerdings nicht um eine fiktive, sondern eine reale Szene: In Kanada entgleiste im Jahr 2013 ein Tankzug und explodierte – dabei kamen 47 Menschen ums Leben. Politiker forderten sofort, den Film zu zensieren, da die gezeigten Szenen schmerzhafte Erinnerungen bei den Betroffenen zurückbringen würden. Wie Infotel berichtete, reagierte Netflix jetzt auf die Forderung und versprach, den Film abzuändern.

Ein Pressesprecher der Streaming-Plattform wand sich in einer E-Mail nun entschuldigend an die kanadische Presse und kündigte an, das Material gegen fiktive Szenen auszutauschen. Die Bürgermeisterin des damaligen Unglücksorts, Julie Morin, zeigte sich nach dem Angebot versöhnlich und erklärte: "Ja, es dauerte eine Weile. Aber mir ist wichtiger, dass wir nun eine Lösung erzielt haben."

Netflix Sandra Bullock im Film "Bird Box"

Getty Images Sandra Bullock bei einer Pressekonferenz 2018 in Brasilien

Netflix Schauspielerin Sarah Paulson in "Bird Box"

