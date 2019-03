Die "Rosenheim-Cops"-Fans sind in großer Trauer! Schauspieler Matthias Messner stand in der Vergangenheit regelmäßig für die ZDF-Serie vor der Kamera. Seit Sonntagnachmittag befand sich das TV-Gesicht jedoch aus traurigem Grund im Fokus der Öffentlichkeit: Von dem Darsteller fehlte jegliche Spur. Die österreichische Polizei suchte mit Hubschraubern und Hundestaffeln nach Matthias. Jetzt folgte am Mittwochabend die traurige Gewissheit: Der 42-Jährige wurde tot aufgefunden!

Die Suche der Polizei soll zunächst erfolglos gewesen und am Mittwoch beendet worden sein, berichtete heute.at. Jetzt bestätigte die österreichischen Behörden allerdings, dass Matthias leblos aufgefunden wurde. Die Leiche des gebürtigen Südtiroler soll demnach von Freunden in einem Wald bei Wien entdeckt worden sein. Genauere Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt, laut OE24.at gebe es aber keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken.

In den vergangenen Tagen hatten immer wieder Freunde und Kollegen bei Facebook um Mithilfe bei der Suchaktion gebeten. Matthias sei laut der Postings am Sonntag ohne Jacke, Handy und Geldbörse spurlos verschwunden. Einem WG-Mitbewohner hatte er zuvor erzählt, dass er zu einem Spaziergang aufbrechen wollte.

Facebook / Matthias Messner Matthias Messner, "Rosenheim Cops"-Darsteller

Facebook / Matthias Messner Matthias Messner, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de