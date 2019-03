Nathalie Westling (22) hat einen großen Schritt gewagt! Das Topmodel aus den USA, das seit 2013 eine steile Karriere auf dem Laufsteg hingelegt und für zahlreiche High-Class-Labels wie Louis Vuitton, Versace, Prada, Dior und Chanel gearbeitet hat, überrascht seine Fans jetzt mit einem Outing: Die rothaarige Beauty fühlt sich als Mann und wird in Zukunft unter dem Namen Nathan weiterleben.

"Ich kam an einen Punkt, an dem ich müde war, einfach nur zu existieren", erzählt Nathan in einem Interview mit CNN Style. Nach mehr als zehn Jahren der Psychotherapie und Psychopharmaka habe er vor sechs Monaten eine Hormontherapie begonnen: "Meine ersten zwei Monate der Verwandlung waren hart und erst als ich anfing, körperliche Veränderungen zu sehen, die mit meinem mentalen Zustand übereinstimmten, wachte ich endlich auf und begann zu leben." Mittlerweile trägt der 22-Jährige kurze Haare, seine Stimme ist tiefer, sein Gesicht kantiger.

Auch als Mann möchte Nathan weiter modeln: Im Juni wird er sein Laufsteg-Debüt bei einer Männer-Show geben. Über seine berufliche Zukunft sagt er: "Ich mache mir keine Sorgen. Ich denke, es wird eine positive Veränderung geben und ich freue mich darauf."

Nathan Westling Model Nathan Westling, 2018

Nathan Westling Model Nathan Westling kurz nach seinem Outing, 2019

Nathan Westling Nathan Westling, 2018

