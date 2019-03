Er galt als ein aufstrebender Star am Country-Himmel! Justin Carter war noch so jung und hatte so viel vor – erst vor Kurzem schloss der 35-Jährige einen großen Plattendeal ab und plante sogar eine Tournee. Derzeit stand der Countrysänger für den Dreh seines neuesten Videoclips vor der Kamera – und da passierte das Unglück: Der Sänger erschoss sich mit seiner eigenen Waffe versehentlich selbst.

Das Unglück passierte laut Fox News vergangenen Samstag beim Videodreh in Texas. Aus der Waffe, die er in seiner Tasche trug, löste sich plötzlich ein Schuss. Dieser traf den Country-Star genau an der Ecke seines Auges und verletzte ihn tödlich. Die traurige Nachricht bestätigte jetzt auch seine Mutter Cindy McClellan und verriet über ihren Sohn: "Er war ein wundervoller Künstler. Wir werden versuchen, diese Legende am Leben zu erhalten."

Auf seinem Facebook-Profil sollen deshalb weiterhin Videos des verstorbenen Musikers veröffentlicht werden. "Er hat Musik einfach geliebt, er war sehr talentiert", erklärte seine Mutter. Justin hinterlässt seine beiden Töchter Dixie und Kaylee. "Er war eine wundervolle Person, sehr liebevoll", so Cindy.

Instagram / Justincartercountry Justin Carter, Musiker

