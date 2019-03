Im Januar 2018 musste Elizabeth Gilbert (49) einen schweren Verlust verkraften: Ihre Partnerin Rayya Elias erlag ihrem schweren Krebsleiden im Alter von nur 57 Jahren. Die beiden Frauen waren zuvor jahrelang beste Freundinnen gewesen – Elizabeth hatte für Rayya sogar ihren Mann verlassen. Über ein Jahr nach dem Tod ihrer geliebten Freundin ist die "Eat, Pray, Love"-Autorin wieder verliebt: Rayyas bester Freund hat ihr Herz erobert!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 49-Jährige einen Schnappschuss von sich und dem britischen Fotografen Simon MacArthur. Ein "schöner Mann", mit dem sie seit Jahren befreundet sei. Für die Schriftstellerin sei aber eine Sache noch viel rührender: "Simon war für Jahrzehnte ein geliebter Freund von Rayya. Sie lebten vor über 30 Jahren zusammen in London und verehrten sich wie Geschwister. Das bedeutet für mich die Welt, wie ihr wisst." In der letzten Zeit hätten sich die beiden in "den Armen des anderen gefunden". Sein Herz sei ein warmer Ort für sie gewesen, um endlich anzukommen. Ihre Liebe sei noch "jung", dennoch wolle sie darüber sprechen.

Elizabeth wolle nicht, dass die Leute "verrückt" werden, wenn sie sie mit einem Mann sehen: "Wisst einfach, dass das Mädchen glücklich ist und seinem Herzen folgt." Außerdem wolle sie anderen Betroffenen, die ebenfalls einen geliebten Menschen verloren haben, Mut machen: Sie wolle es normalisieren, dass man sich wieder verliebe – mit all den Sachen und Komplikationen, die dazugehören.

