Mit einem Augenzwinkern erfüllte sie jeden Wunsch ihres Meisters. Als sexy Flaschengeist wurde Barbara Eden (87) in der TV-Serie "Bezaubernde Jeannie" berühmt. Von 1965 bis 1970 wickelte die bildhübsche Blondine nicht nur Larry Hagman (✝81) als NASA-Astronaut, der auf einer Mission über eine geheimnisvolle – und offensichtlich bewohnte – Flasche stolpert, um den Finger. Die Serie bedeutete den Durchbruch für Barbara. Jetzt schwelgt die heute 87-Jährige in Erinnerungen an die schönen Tage am Set!

"Ich liebte es, mit ihm zu arbeiten", schwärmt Barbara in der australischen Morgenshow News 10 über ihren Co-Star und Freund Larry. "Es fühlte sich nicht wie Arbeit an", erklärt sie die Chemie zwischen ihnen. Weiter erzählt sie: "Unser Timing stimmte einfach. Ich kann es nicht einmal erklären. Es war wunderbar." Das restliche Team dagegen hatte mit Larry so seine Schwierigkeiten: Er kämpfte damals mit Alkohol- und Drogenproblemen, soll sich laut Barbara in der Show nicht mehr wohlgefühlt haben. "Doch sobald wir vor die Kamera traten, war er voll da", ist sich die 87-Jährige weiter sicher. Dennoch wollte die Produktion den Schauspieler ersetzen. Doch Barbara wusste das zu verhindern: "Es wäre ein Riesenfehler gewesen!"

Für Dallas standen beide 1990 nochmals gemeinsam vor der Kamera: Barbara spielte in der letzten Staffel die Ex von Serien-Ekel J.R. – Larry persönlich soll sie für die Rolle vorgeschlagen haben. Der Schauspieler starb 2012 im Alter von 81 Jahren an Leukämie.

Getty Images Barbara Eden im Februar 2015

Getty Images Barbara Eden beim Los Angeles Times Festival of Books

Getty Images Larry Hagman im August 2012

