Jackie Siegel (53) will mit Hintergründen zum Drogen-Tod ihrer Tochter an die Öffentlichkeit gehen! 2012 erzählte die Doku “Queen of Versailles” die Geschichte des Milliardär-Ehepaares Jackie und David Siegel sowie von ihrem Vorhaben, das größte Haus Amerikas zu bauen. Drei Jahre nach den Dreharbeiten starb ihre Tochter Victoria im Alter von nur 18 Jahren an einer Überdosis Methadon und Antidepressiva. Nun soll das geheime Tagebuch von Victoria erscheinen.

Die Veröffentlichung des Tagebuches sei der letzte Wunsch ihrer Tochter gewesen, erklärte der amerikanische Reality-Star. “Ihren letzten Willen hatte sie in einem Text festgehalten: Ich sollte das Tagebuch finden, wo es versteckt war und es veröffentlichen, weil sie der Meinung war, es würde helfen, das Leben anderer Teenager zu retten”, sagte die Milliardärs-Ehefrau im Gespräch mit Fox News. Jackie habe das Gefühl gehabt, dass sie Victorias Erbe weiterführen müsse. Das Tagebuch habe den Eltern selbst erst bewusst gemacht, dass sie drogenabhängig war: “Wir wussten nicht, dass sie Drogen nimmt.”

Für die Mutter sei der Verlust ihrer Tochter sehr schwer gewesen. “Die Presse hat uns sehr stark verfolgt. Ich hatte das Gefühl, von all diesen Fotografen gemobbt zu werden”, erinnerte sie sich. Jackie und David hätten sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. “Doch irgendwann hatten wir das Gefühl, dass wir uns äußern müssen und die Leute wissen lassen müssen, wie schlimm eine Opioid-Abhängigkeit wirklich ist”, versuchte die 53-Jährige zu erklären.

ZUMAPRESS.com / MEGA Jackie Siegel bei der Premiere von "Generation Wealth"

Getty Images Jackie und David Siegel in Las Vegas

Getty Images Jackie Siegel bei der Gedenkfeier für ihre Tochter Victoria

