Drogen und Co.: P. Diddy in Therapie vor Urteilsverkündung

Sean Combs, bekannt unter seinem Künstlernamen P. Diddy (55), setzt derzeit im Gefängnis auf intensive Selbsthilfemaßnahmen, während er auf die Verkündung seines Strafmaßes wartet. Der Rapper nimmt an einem Programm teil, das von den Bundesbehörden angeboten wird und sich auf die Verhinderung sexueller Übergriffe sowie Gewalt in Beziehungen konzentriert. Zusätzlich begibt er sich in eine von Dr. Harry K. Wexler geleitete Drogenmissbrauchstherapie. Beide Kurse sollen ihm nicht nur bei der Rehabilitation helfen, sondern auch ein Zeichen setzen, dass er sich ernsthaft mit seinen Problemen auseinandersetzt.

Insider berichten gegenüber TMZ, dass Diddy die Programme als Teil eines Neuanfangs betrachtet und hart daran arbeitet, sich zu verbessern. Insbesondere seine Teilnahme an der Drogenbehandlung scheint ihm wichtig zu sein, da er angeblich schon vor seiner Verhaftung im vergangenen Jahr damit begonnen hatte. Bei seinem Prozess wurden unter anderem Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt und Drogenmissbrauch laut, auch gegen seine Ex-Partnerin Cassie (38). Dies könnte teilweise erklären, warum der Musiker nun gezielt an seinen Verhaltensmustern arbeitet. Kritische Stimmen meinen jedoch, dass seine Bemühungen auch auf die bevorstehende Verkündung des Strafmaßes abzielen könnten, um gegenüber dem Gericht Reue zu demonstrieren.

Nach einem langwierigen Prozess wurde der Musiker in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, für Prostitution illegalen Transport organisiert zu haben. Die weitaus schwereren Anklagen, wie etwa die Vorwürfe des Sexhandels und der kriminellen Verschwörung, wurden fallengelassen. Das Strafmaß für die Verurteilungen wird jedoch erst in ein paar Monaten bekannt gegeben. Der einst gefeierte Musikmogul hofft offenbar darauf, dass die Therapieprogramme einen positiven Einfluss auf das Urteil nehmen können und ihm als Zeichen seiner Einsicht und Besserung angerechnet werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy in New York City