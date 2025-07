Marvels Neuerfindung: Julia Garner trotzt Kritikwellen

Julia Garner (31), bekannt aus ihrer Rolle in "The Fantastic Four: First Steps", hat sich bei der Premiere des Films in London zu anfänglicher Kritik an ihrer Besetzung als geschlechtergetauschte Version des Silver Surfers geäußert. Die 31-jährige Schauspielerin erklärte gegenüber BBC, dass sie sich nicht von der Diskussion beeinflussen ließ und sich stattdessen auf ihre Arbeit fokussierte. "Ich sagte: 'Ich werde einfach weiterhin meinen Job machen'", kommentierte sie die Reaktionen. Julia wies zudem darauf hin, dass sie mit ihrer Figur eine Variation des ursprünglich männlichen Charakters darstellt: "Es ist Shalla-Bal, also ist es anders."

Der Charakter Shalla-Bal, der 1968 in den Comics mit "The Silver Surfer #1" debütierte, gilt als weibliches Gegenstück zu Norrin Radd – jenem Silver Surfer, der im Film "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007) von Doug Jones (65) dargestellt wurde. Der kürzlich veröffentlichte Trailer zur neuen Marvel-Produktion schlug allerdings schnell von Skepsis in Begeisterung um. Julia zeigte sich erleichtert über die positiven Reaktionen: "Ich habe mich einfach gefreut, dass es so gut ankommt", erklärte sie. Zudem sei sie dankbar, Teil dieses Films zu sein.

Abseits der großen Leinwand ist Julia Garner für ihr Gespür für komplexe Rollen bekannt. Ob in Serien wie "Inventing Anna" oder anspruchsvollen Filmprojekten – sie überzeugt mit Vielseitigkeit und Tiefe. Trotz der anfänglichen Kontroversen um ihre Marvel-Rolle bleibt die New Yorkerin gelassen. Ihre Fans schätzen nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre unaufgeregte und selbstbewusste Art, mit Kritik umzugehen. Julia Garner zeigt, dass sie in der wechselhaften Welt Hollywoods ihren eigenen Weg geht – authentisch und mit beeindruckender Wandlungsfähigkeit.

Getty Images Julia Garner auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Getty Images Julia Garner im Juli 2025 in London

Getty Images Julia Garner bei einem "Ozark"-Event