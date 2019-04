Er gehörte zu den Mitbegründern einer der bedeutendsten Gesangsbands der 70er-Jahre! Im Jahr 1958 gründete Bill Isles zusammen mit Freunden in Ohio die Band The Mascots. Später benannten sie sich in The O'Jays um und feierten mit Songs wie "Lonely Drifter" und "Lipstick Traces" mehrere musikalische Erfolge. 1965 verließ Bill die Gruppe, begleitete die Künstler zwischen 1971 und 1974 aber als Tourmanager, während sie ihre größten Hits "Love Train" und "Back Stabbers" veröffentlichten. Doch jetzt erreichten die Welt traurige Nachrichten: Das ehemalige Band-Mitglied ist verstorben!

Bereits am 28. März verlor Bill Isles den Kampf gegen seine Krebserkrankung. Das teilte sein Sohn Duane Isles nun der Tageszeitung The San Diego Union Tribune mit. Der Musiker sei im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie in Oceanside, nördlich von San Diego, verstorben. Die Beerdigung wurde bereits am Samstag abgehalten. Bill hinterlässt seine Frau Laural, sieben Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel.

Auch nach seinem Aus bei The O'Jays machte Bill weiterhin Musik und sang in einem Kirchenchor. Der Pastor der Gemeinde gedachte des Sängers mit den Worten: "Billy Isles war einer der denkwürdigsten, liebevollsten, optimistischsten und talentiertesten Menschen, die ich je kennenlernen durfte."

Getty Images Band The O'Jays, 1968

Getty Images Band The O'Jays, 2005

Getty Images Band The O'Jays, 1968



