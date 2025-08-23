Kommt Tochter Aylen zur Hochzeit? Mike Heiter klärt auf

Mike Heiter (33) feiert bald einen der wichtigsten Tage in seinem Leben: seine Traumhochzeit mit Leyla (29) in Italien. Im Vorfeld wurde von vielen Seiten spekuliert, ob seine Tochter Aylen dabei sein würde. Nun stellt der Realitystar auf Instagram klar: "Meine Tochter wird nicht bei meiner Hochzeit sein." Ganz offen spricht der Bräutigam über die Gründe dafür. "Der Bezug ist nicht so, wie er sein sollte, da wir in den letzten Jahren viel zu wenig Kontakt hatten", erklärt Mike. Gemeinsam mit Mama Elena Miras (33) habe er entschieden, dass sie besser nicht dabei sein sollte.

Mike betont, dass diese Entscheidung im besten Interesse seiner Tochter getroffen wurde und sowohl er als auch Elena damit zufrieden seien. Zusätzlich zu der fehlenden Beziehung zwischen Mike und Aylen würde ein weiterer Punkt ihre Teilnahme bei der Hochzeit erschweren. "Wir wollen ja auch nicht, dass sie gezeigt wird. Da es ein Livestream ist, wäre es ja unvermeidlich, dass sie gezeigt werden würde", macht der einstige Dschungelcamper deutlich.

In seiner Erklärung deutet Mike an, dass er gemeinsam mit Elena daran arbeitet, ein stabileres Verhältnis zu seiner Tochter aufzubauen. In den vergangenen Jahren gab es deshalb immer wieder Zoff zwischen den Ex-Partnern. Elena behauptete, dass sich der Kindsvater nicht in das Leben der Siebenjährigen einbringe, während Mike versuchte, das Gegenteil zu beweisen. Die Schweizerin vermutete allerdings, dass die Annäherungsversuche des Esseners nur aus PR-Gründen erfolgten. "Das ist für eine Mutter schon das Schlimmste überhaupt – wenn ich sehe, dass alles, was er macht, für diese beschissenen Kameras ist", schimpfte sie noch im Januar im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Mike und Leyla Heiter, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras, Dezember 2024

Anzeige