Fans der Serie "Better Call Saul" müssen jetzt ganz stark sein! Im Februar 2015 war das Breaking Bad-Prequel zum ersten Mal über die Bildschirme geflimmert. Die Geschichte von James "Jimmy" McGill (Bob Odenkirk, 56) begeistert seitdem die Zuschauer. Die vierte Staffel startete im August vergangenen Jahres, für die Premiere der fünften braucht es jetzt allerdings Geduld: "Better Call Saul" geht erst 2020 weiter!

Im Gespräch mit dem Magazin Vulture sagte Sarah Barnett, Präsidentin von AMC Networks, also dem Sender, der die Serie in den USA im Fernsehen ausstrahlt, die Entscheidung, die Fortsetzung nach hinten zu verschieben, habe Produktionsgründe. Die Serie sei bestimmt von einem "Bedarf nach Talenten", über den sich der Sender nicht hinwegsetzen könne, damit dies nicht "zu einer schlechteren Show" führe. Auf die Frage, ob das Ende der gesamten Serie schon vorauszusehen sei, sagte sie: "Nun, Sie wissen eindeutig, dass das Ende bereits vor Beginn der Serie geschrieben wurde. Die Autoren haben ein ganz besonderes Gespür für den Spannungsbogen der Show."

Damit spielte Sarah darauf an, dass es sich bei "Better Caul Saul" um ein Prequel zur Serie "Breaking Bad" handelt, das die Geschichte von James "Jimmy" Morgan McGill erzählt und wie dieser sich langsam in den rücksichtslosen Anwalt Saul Goodman verwandelt. Dennoch könne man davon ausgehen, dass man sich dem Ende von "Better Call Saul" langsam nähere, erklärte Sarah.

Netflix/Michele K.Short Bob Odenkirk und Jonathan Banks in "Better Call Saul" Staffel 3

Netflix/Michele K.Short Bob Odenkirk als Saul Goodman in "Better Call Saul" Staffel 3

ActionPress / Hollywood Picture Press / face to face Aaron Paul und Bryan Cranston in ihren "Breaking Bad"-Rollen Jesse Pinkman und Walter White

