So spannend geht es weiter! Das supererfolgreiche Breaking Bad-Spinnoff "Better Call Saul" läuft seit drei Jahren auf dem Streamingdienst Netflix. In der Serie, die zeitlich vor ihrem Original spielt, wird die Story vom zwielichtigen Anwalt Jimmy McGill (Bob Odenkirk, 55) näher erzählt. Wie die dramatische aber lustige Geschichte rund um den dubiosen Rechtsvertreter weitergeht, konnten die Fans der Show nun teilweise erfahren: Jetzt wurden erste Details zur vierten Staffel von "Better Call Saul" enthüllt!

In den letzten Staffeln kamen neben Jimmy noch viele weitere Charaktere aus Breaking Bad dazu – nun soll es noch einer mehr werden, wie der Erfinder der Show Vince Gilligan (51) bei einer Veranstaltung des Senders AMC verriet! Er sei von den kommenden Folgen total begeistert: "Es wird düsterer und gehaltvoller. Der Witz ist immer noch da, aber 'Better Call Saul' geht immer mehr in die Welt von 'Breaking Bad' über." Wie die Fans der Serie wissen, bedeutet dieses Versprechen viel Drama und Spannung!

Welcher Charakter in der vierten Staffel des Spinoffs einsteigen wird, hat er nicht verraten – nur, dass die Fans total begeistert sein werden. Heißt das etwa, die Zuschauer dürfen sich über einen der Hauptcharaktere Walter White (Bryan Cranston, 62) oder Jesse Pinkman (Aaron Paul, 38) freuen?

Netflix/Michele K.Short Bob Odenkirk als Saul Goodman in "Better Call Saul" Staffel 3

Anzeige

Netflix/Michele K.Short Bob Odenkirk und Jonathan Banks in "Better Call Saul" Staffel 3

Anzeige

Netflix/Michele K.Short Bob Odenkirk als Saul Goodman in "Better Call Saul" Staffel 3

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de