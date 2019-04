Die gestrige Folge von Temptation Island hatte es mal wieder in sich! Vor allem für Christina Dimitriou war es eine sehr emotionale Episode. Ihr Freund Salvatore Vassallo hat sich während der Staffel zum absoluten Aufreißer entwickelt, der offenbar so gar nichts anbrennen lässt. Als die 27-Jährige dann noch hört, wie abschätzig der Womanizer über ihre Beziehung spricht, brechen bei ihr alle Dämme. Unter Tränen stellt sie die Liebe zur Salva erstmals komplett infrage – und auch die Single-Jungs auf der Insel raten ihr dringend: Christina, servier' diesen Typen ab!

Nachdem Christina im Video gesehen hat, wie der 25-Jährige mit den Verführerinnen umgeht und hemmungslos flirtet, kehrt sie weinend in die Frauen-Villa zurück. Dort wird sie von den ledigen Männern in Empfang genommen, die selbst fassungslos über Salvatores Verhalten sind. "Salvatore ist auf jeden Fall ein riesengroßes Arschloch", hält unter anderem Single-Boy James Jennings fest. Alle legen der Dortmunderin ans Herz, sich von ihrem Lover zu trennen – vor allem Oli bringt es auf den Punkt: "Der ist ein großes Arschloch und der gehört nicht zu dir. Dein Freund ist ein Arschloch. Dieser Typ tut dir nicht gut, der ist nichts für dich."

Das wird auch Christina bewusst – als sie von Salvas schamlosen Verhalten erfährt, kann sie ihre Gefühle nicht mehr im Zaum halten. "Ich habe so einen Hass gerade. Ich hab das nicht verdient [...]. Er ist so ekelhaft [...]. Er ist in meinen Augen kein Mann, so verhält sich ein Mann nicht." Sollte sich herausstellen, dass ihr Freund tatsächlich nicht die Finger bei sich behalten konnte, werde sie den Schlussstrich ziehen.

TV NOW Angela Finger-Erben und die Single-Männer bei "Temptation Island" 2019

TVNOW / Sergio del Amo Christina, vergebene "Temptation Island"-Kandidatin

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und Salvatore Vassallo, Reality-Kandidaten

