Unsicher? "Temptation Island"-Vivien erfährt von Mous Affäre

Sie möchte es kaum glauben! In der aktuellen Folge von Temptation Island erfährt Kandidatin Vivien Tzouvaras auf indirekte Weise beim zweiten Lagerfeuer: Das Techtelmechtel zwischen ihrem Freund Mou und Verführerin Nastasia sei wohl sogar während der Beziehung des Paares gelaufen! In den neuen Bildern, die die Brünette zu Gesicht bekommt, sieht man, wie Mou in einer ruhigen Minute von Nastasia angesprochen wird: "Ob sie das weiß? [...] Dass wir etwas hatten, während der Beziehung." Er stellte sich jedoch gegen die Anschuldigung: "Hatten wir nicht", sagt er. Wenige Sekunden später wird er von seiner neuen Flamme Sandra Volk gefragt, ob etwas Wahres an der Sache dran ist. Dieses Mal äußert er sich allerdings weniger deutlich: Er schaut in die Ferne, schweigt wenige Sekunden und versucht, ein kleines Schmunzeln zu verstecken. "Boah, Junge, das ist gerade Antwort genug. Bist du doof?", entgegnet die Verführerin. "Kein Kommentar", schließt Mou das Gespräch ab.

Vivien scheint all dem jedoch kaum Glauben zu schenken. "Es ist schon heftig, was Nastasia da für eine Story rausholt. Wenn es wirklich so der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall krass", erklärt sie bedacht und fügt hinzu: "Ja, ich kann es nicht sagen. Ich habe damals nichts über sie gehört während unserer Beziehung oder irgendeine Vermutung gehabt." Moderatorin Lola spricht sie auf sein Ausweichen an. Es bleibt jedoch dabei – Vivien versucht, seine Handlungen zu rechtfertigen. Zurück in der Villa der Verführer beantwortet sie die Frage, ob sie glaubt, dass all das stimmt: "Ich weiß es nicht. Ich würde einfach gerne persönlich mit ihm reden. Es bringt mir nichts, nur ihre Seite zu hören."

Letztendlich war es Teilnehmerin Sandra, die mehr oder weniger die Wahrheit aus dem vergebenen Göttinger herauskitzelte. Direkt zugegeben hat Mou es zwar nicht, doch seine Reaktion dürfte Licht ins Dunkel gebracht haben. Im Interview mit Promiflash verriet sie: "Als er es dann scheinbar zugegeben hat, war ich natürlich schockiert, aber auch froh, dass ich somit seiner Freundin zu mehr Klarheit verhelfen konnte."

Instagram / vivienevelinda Vivien Tzouvaras, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / sandravolkk Sandra Volk, "Temptation Island"-Verführerin

