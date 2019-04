Schon seit der ersten Folge von Temptation Island wird die Liebe von Christina Dimitriou und ihrem Freund Salvatore Vassallo auf eine harte Probe gestellt. Kaum auf der Liebes-Insel angekommen, hatte Salvas Verhalten für erste Eifersuchts-Szenen gesorgt. Und es wurde immer schlimmer, denn der 25-Jährige entwickelte sich zum absoluten Aufreißer der gesamten Staffel. Er ging ohne Gewissensbisse auf die Flirts der Verführerinnen ein – vor allem Model Anastasiya Avilova (30) hat es ihm ganz besonders angetan. Kurz vor dem Finale reißt Christina jetzt der Geduldsfaden: Sie bricht in der aktuellen Folge zusammen – steht die Beziehung der zwei tatsächlich auf der Kippe?

Eifersucht spielt bei Salva oder Christina schon immer eine große Rolle – doch als die Blondine die Szenen der vergangenen Tage zu sehen bekommt, brechen bei ihr alle Dämme. Während der sehr ehrlichen und teils verletzenden Äußerungen ihres Partners kann sie die Tränen und die Wut nicht mehr zurückhalten. "Es ist schade, dass er sich so schnell blenden lässt von diesen Mädels, dann merke ich schon wieder, dass er mich nicht zu schätzen weiß. Das ist echt scheiße", stellt sie weinend fest. Die Dortmunderin sei schockiert, dass er mit jeder was anfangen würde – vor allem die Verbindung mit Anastasiya ist ihr ein extremer Dorn im Auge. Als sie erfährt, in welchen Tönen Salvatore von dem Playmate schwärmt, ist sie fassungslos: "Leute, könnt ihr das ausmachen, echt jetzt?"

Ein Clip hat die Produktion allerdings noch in petto – Salvatore brüstet sich vor den anderen Jungs, tote Winkel ohne Kameras gefunden zu haben. Zu viel für seine Noch-Freundin. "Ich will gehen... Ich bekomme wirklich keine Luft mehr. Ich habe so einen Hass gerade. Ich hab das nicht verdient", hält Christina unter Tränen fest und fügt hinzu: "Er ist so ekelhaft [...]. Er ist in meinen Augen kein Mann, so verhält sich ein Mann nicht." Sollte herauskommen, dass sich Salva wirklich auf eine andere Frau eingelassen hat, sei das für sie das Ende ihrer Liebe.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, bekannt aus "Temptation Island"

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-Sternchen

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und ihr Freund Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Paar 2019

