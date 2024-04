"Temptation Island"-Eklat: Bereut Nico Legat sein Verhalten?

Nico Legat (26) nahm im vergangenen Jahr mit seiner damaligen Freundin Sarah Liebich an Temptation Island teil. Damals kam es zu einem ziemlichen Drama – er ging ihr fremd. Promiflash hat bei dem Promisohn nachgehakt und wollte wissen, ob er sein früheres Verhalten heute bereue. "Langsam ist für mich das, was bei Temptation war und passiert ist, vergangen", stellt der Spross von Thorsten Legat (55) kurz und bündig klar. Mehr wolle er zu dem heiklen Thema nicht anmerken.

Aktuell sind der 26-Jährige und Sarah in der Show Prominent getrennt zu sehen. Während des Interviews gibt Nico preis, wie seltsam das Aufeinandertreffen mit seiner einstigen Partnerin für ihn abgelaufen sei. "Es war ein ganz komisches Gefühl und es war, als würde ich eine Fremde das erste Mal sehen", sinniert die Fernsehbekanntheit und fügt hinzu: "Gefühle sind nicht hochgekommen, eher Erinnerungen an das, was mal gewesen ist zwischen uns." Dass er und die Beauty sich auf romantische Weise annähern, schließt Nico aktuell aus und behauptet außerdem, dass die zwei ebenfalls keine Freunde werden.

Eigentlich wollten die beiden während ihrer "Temptation Island"-Teilnahme lediglich ihre Treue testen. Das Projekt wurde jedoch abgebrochen, da Sarahs damaliger Freund mehrfach Sex mit der Verführerin Siria Longo hatte. Im Juni 2023 enthüllte Nico daraufhin, dass er diese Aktion sowie die Trennung von der Blondine zuvor geplant habe. "Als er seine Sachen geholt hat an dem Abend, da sagte er zu mir, dass das alles von vornherein mit seinem Manager geplant war", äußerte sich Sarah damals beim "Temptation Island"-Wiedersehen.

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Nico Legat bei "Temptation Island"

