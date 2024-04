Boot ohne ihre Jungs: Waren "Temptation Island"-Girls froh?

In der aktuellen Folge von Temptation Island bekommen die vergebenen Frauen einen besonderen Einblick! Vom Ufer aus können Nasrin, Vivien, Marie und Laura ihren Partnern beim Feiern auf einem Partyboot zuschauen. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass lediglich zwei der vergebenen Jungs mit von der Partie sind. Während Phil und Tammo in der Villa verweilen, lassen es Josh und Mou ordentlich mit den Verführerinnen krachen. Wie geht es Marie und Laura damit, dass ihre Liebsten zu Hause geblieben sind? "Ich war auf jeden Fall erleichtert, weil auf dem Partyboot schon krass gefeiert wurde", gesteht Laura nun gegenüber Promiflash. Schon aus der Ferne hätten sie viel Körperkontakt erkennen können. Deshalb betont die Gastronomin ehrlich: "Es hätte mir nicht so gut gefallen, wenn Phil so viel körperliche Nähe zugelassen hätte."

Bei Marie sieht das hingegen ziemlich anders aus. Die Bloggerin hätte sich gefreut, ihren Freund Tammo zu Gesicht zu bekommen. Mit Promiflash spricht die 24-Jährige offen über ihre Gefühle. "Ich fühlte mich einerseits erleichtert, aber andererseits auch sehr traurig", erklärt sie zwiegespalten. Da sie sonst rund um die Uhr Zeit miteinander verbringen würden, sei die Trennung von ihrem Verlobten eine besondere Herausforderung für sie gewesen. Im Interview unterstreicht die YouTuberin: "Gar nichts von seinem Partner zu sehen, ist echt sehr hart für mich gewesen."

Doch nicht nur für Marie war die Situation am Ufer eine Herausforderung. Vivien habe es besonders hart getroffen, erinnert sich die 24-Jährige. Denn ihr Freund Mou war mit niemand Geringerem als seiner Ex-Affäre an Bord. "Die Vorstellung, dass ihr Partner mit seiner Ex-Affäre zwei Wochen lang gemeinsam in einer Villa bei 'Temptation Island' verbringt, ist schon hart. Aber das Ganze auch noch live durch das Fernglas mitanzusehen, muss furchtbar sein", merkt Marie mitfühlend an.

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Phil und Laura, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Marie und Tammo, "Temptation Island"-Kandidaten

