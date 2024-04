So ging es "Temptation Island"-Nasrin nach Joshs Bootsparty!

In der aktuellen Folge von Temptation Island bekamen die vergebenen Frauen eine ganz besondere Show geboten. Sie konnten Josh und Mou bei einer Bootsparty durch Ferngläser beobachten, ohne dass die Männer davon wussten. Nasrin blieb bei der Beschattung ziemlich entspannt. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, wie es ihr dabei wirklich ging. "Natürlich hat es mich gestört, dass mein Freund so nah mit den Girls auf dem Boot war. Ich wusste aber, dass ich mich auf genau so etwas eingelassen habe und habe versucht, meine Emotionen nicht Überhand nehmen zu lassen", erklärt die Münchnerin.

Sie habe vollstes Vertrauen in ihren Liebsten gehabt, da sich der 31-Jährige in ihrer Beziehung nie einen Fehltritt geleistet hätte. "Ich wusste, dass Josh sicherlich die eine oder andere Dame gut finden wird, aber dass er sich ernsthaft in eine andere verliebt und mich verlässt, war zu dem Zeitpunkt niemals meine Sorge", beschreibt Nasrin ihre Gefühle. Die Zeit bei der Realityshow habe sie als "Experiment mit offenen Grenzen" empfunden.

Josh genoss die Bootsfahrt mit den Verführerinnen sichtlich. Dabei tanzte er vor allem mit einer Dame sehr eng. "Nastasia hat krasse Moves drauf. Wir haben richtig geshaket. Es war sehr, sehr geil!", fasste er die Party im Einzelinterview zusammen. Die 23-Jährige sorgte seit Folge eins für Trubel, da sie den Kandidaten Mou schon vorher gekannt hatte. Gegenüber Promiflash bestätigte die Kasselerin, dass sie sich mit dem Casanova getroffen hatte, während er schon mit Vivien zusammen war. "Ja, das ist wahr. Wir haben im Dezember ganz normal geschrieben, dann ist er zu mir nach Hause gekommen und wir haben Shisha geraucht. Danach ist mehr passiert", gestand sie.

Instagram / nasrin.eileen Nasrin, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / nastiaxx_ Nastasia Martinez, "Temptation Island"-Verführerin

