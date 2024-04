Übertrieben? "Temptation Island"-Laura stinksauer auf Phil

Fängt die Fassade bei Laura und Phil langsam an zu bröckeln? Die beiden stellen aktuell ihr Vertrauen zueinander bei Temptation Island unter Beweis. Ihr gemeinsames Band schien bisher unantastbar gewesen zu sein – doch das soll sich jetzt ändern! Beim zweiten Lagerfeuer zeigte Moderatorin Lola Weippert (28) der Blondine Videoaufnahmen, die ihr mindestens eine schlaflose Nacht bereiteten. Darauf zu sehen ist ihr Freund Phil, der anscheinend ein wenig zu tief ins Glas geguckt hat. "Der ist voll besoffen, ich höre das", kommentierte Laura die Szene ihres Freundes entsetzt. Warum diese Bilder so dramatisch für die "Temptation Island"-Kandidatin sind? "Phil hat sich selber eine Grenze gesetzt und die war nichts oder nur wenig zu trinken und dann saß er so extrem besoffen da. Wir hatten keine einzige Grenze bis auf diese und er übertritt sie", erklärte Laura verärgert.

Aber dabei sollte es nicht bleiben! Denn bekanntermaßen lockert Alkohol ja die Zunge – so auch bei Phil. Er fing nämlich an, den Verführerinnen von seinen sexuellen Vorlieben zu erzählen. "Ich stehe genauso auf Blümchensex wie auf Auspeitschen", berichtete er und sorgte damit für reichlich Unmut bei seiner Freundin. "Das macht mich supertraurig", gestand sie fassungslos. Zurück in der Villa hatte Laura an den gezeigten Bildern noch ordentlich zu knabbern. Sie verabschiedete sich frühzeitig ins Bett, hat aber nicht in den Schlaf gefunden. Mehrfach äußerte sie sogar, dass sie in Erwägung ziehe, die Show abzubrechen. "Ich würde halt am liebsten einfach nach Hause", gestand sie unter Tränen.

Dabei lief das erste Lagerfeuer doch so gut! Laura hatte keine Bilder von ihrem Phil zu Gesicht bekommen, musste deshalb aber nicht beunruhigt sein. Als Lola den "Temptation Island"-Teilnehmer als den ruhigsten Mann der Villa bezeichnete, erklärte er sein Verhalten selbstsicher: "Ich möchte einfach nichts machen, was Laura verletzt. Ich weiß, was ihr nicht gefällt und deshalb lasse ich das einfach." Ist dieses Vorhaben jetzt schon wieder im Sande verlaufen?

Anzeige Anzeige

Instagram / laurermarie_ Laura, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / phil.ronaldo Phil, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr Lauras Reaktion angemessen? Ja, total! Absprachen müssen eingehalten werden. Nein, das ist total übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de