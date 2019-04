Hollywood trauert um einen begnadeten Schauspieler! Seymour Cassel ist am 7. April an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung gestorben. Der Charakterdarsteller wurde 84 Jahre alt. Die 1935 in Detroit geborene Filmlegende war besonders für ihre sieben gemeinsame Filme mit Regisseur John Cassavetes und die drei Streifen mit Star-Director Wes Anderson bekannt. So war er beispielsweise Teil von Cassavetes Regiedebüt "Schatten" im Jahr 1959 und stand 1971 für ihn in der Beziehungskomödie "Minnie und Moskowitz" vor der Kamera.

Seymour sei am Sonntag in Los Angeles an der Alzheimerkrankheit gestorben, teilte sein Sohn Matt dem Hollywood Reporter mit. Der Schauspieler hatte 1968 sogar beinahe einen Oscar gewonnen. Für seine Rolle als Chet in "Gesichter" war der Hollywood-Star als bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert! Unter der Regie von Wes Anderson zeigte der Detroiter später sein Können im Jahr 1998 in "Rushmore", 2001 in Kino-Hit "Die Royal Tenenbaums" und 2004 in "Die Tiefseetaucher".

Seymour hinterließ aber nicht nur in Hollywood seine Spuren, sondern auch in der Musikszene – zumindest indirekt. Kein Geringerer als Guns N' Roses-Gitarrist Slash (53), der eigentlich als Saul Hudson das Licht der Welt erblickte, verdankt ihm nämlich seinen Künstlernamen. Saul sei ein Freund von Seymours Sohn Matt gewesen und der Showstar habe ihm den Spitznamen verpasst, wie der Musiker 2012 in einem Interview mit Metal Hammer erklärte.

Getty Images Regisseur Wes Anderson und Schauspieler Seymour Cassel 2009 in Los Angeles

Getty Images Seymour Cassel und Dennis Hopper 2006 in Las Vegas

Getty Images Musiker Slash von der Band Guns N' Roses 2016 auf dem Coachella



