Er war für einige Zeit der scheinbar klügste Mensch in den Vereinigten Staaten! Charles Van Doren erlangte 1956 Bekanntheit durch die Quizshow "Twenty-One". 14 Wochen lang beantwortete er dort die kniffligsten Fragen und begeisterte die Zuschauer. Doch der erfolgreiche Kandidat wurde später als Betrüger geoutet – genauso wie das gesamte TV-Format. Charles wurden die richtigen Antworten vor der Sendung zugespielt, um die Einschaltquoten zu verbessern. Jetzt ist der einstige TV-Star im Alter von 93 Jahren verstorben!

Wie The New York Times berichtet, ist der ehemalige Englischlehrer am Dienstag in Canaan, einer Stadt in Connecticut, gestorben. Bis zu seinem Tod hatte er schon einige Jahre in einem Seniorenheim gelebt. Charles hinterlässt neben seiner Ehefrau Geraldine Ann Bernstein, die er 1957 heiratete, auch seinen Sohn John und seine Tochter Elizabeth sowie drei Großenkel.

Die Quiz-Erfolge hatten dem Verstorbenen im Alter von 31 Jahren zunächst Ruhm, Fanbriefe und viel Geld beschert. Doch als Gerüchte aufkamen, dass die Show bloß ein Schwindel sei, geriet er immer mehr in Bedrängnis. 1959 gestand er schließlich, dass er alle Lösungen gekannt hatte und sogar darin trainiert worden war, seine Auftritte dramatischer zu gestalten.

Getty Images Charles Van Doren bei der Quizshow "Twenty-One"

