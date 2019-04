Gillette Venus setzt auf Vielfalt! Die Rasierer-Marke lässt ihre Produkte bereits seit Längerem von unterschiedlichsten Frauentypen präsentieren. In der Werbung findet man Ladys mit vielfältigen Körpergrößen, Hautfarben und Figuren. Im Vergleich zu früher wirken die Models mittlerweile wesentlich natürlicher. Eines der neuesten Werbegesichter ist das Plus-Size-Model Anna O'Brien. Beim Anblick dieser Beauty geht vielen das Diversity-Konzept der Firma wohl eindeutig zu weit.

Anna posiert im Bikini mit roten Statement-Ohrringen im Meer, wie ein Post auf Instagram zeigt. Das Wasser schäumt um ihre Füße und sie streckt die Arme mit aufgerissenem Mund in die Luft. "Geh raus und rocke den Tag!", lautet die Message dazu. Das Foto kommt nicht bei allen gut an: "Zwischen curvy und krankhafter Fettleibigkeit ist ein großer Unterschied. Warum forciert ihr hier so eine kranke Lebensweise?", urteilt ein User. Auch ein anderer Follower sieht darin weniger Werbung für einen Rasierer, sondern eher für ungesundes Essen.

Es gibt auch zahlreiche Stimmen, die Anna als Model umwerfend finden: "Tolles Foto! Anna sieht leidenschaftlich und fantastisch aus!" Ein weiterer Fan richtet sich direkt an den Hersteller: "Ich schätze es sehr, dass ihr alle Arten von Frauenkörpern vertretet – sie sind alle wunderschön!"

Getty Images Plus-Size-Model Anna O'Brien

Instagram / glitterandlazers Plus-Size-Model Anna O'Brien

Instagram / glitterandlazers Plus-Size-Model Anna O'Brien

