Diese Party veränderte ihr Leben! Auf den ersten Blick haben TV-Koch Tim Mälzer (48) und Sänger Sasha (47) nicht viel gemeinsam. Trotzdem verstanden sie sich auf Anhieb, als sie sich vor vielen Jahren auf einer Echo-Aftershow-Feier in die Arme liefen – auf die der damals noch unbekannte Tim sich einfach geschlichen hatte. In einem Interview sprachen die zwei nun über ihre jahrelange Freundschaft!

Gegenüber Bild erklärte Tim, warum es bei ihm und dem "If You Believe"-Interpreten nicht nur bei einer durchfeierten Nacht mit Schampus blieb: "Wir wissen beide, dass man sich bei diesen Veranstaltungen gegenseitig oft in den Arsch kriecht. Aber zwischen Sasha und mir war es relativ schnell ziemlich authentisch." Intensiv sei die Freundschaft dann durch gemeinsame Ski-Urlaube im Freundeskreis geworden.

Gab es schon ein besonderes Highlight in der Promi-Freundschaft? Sasha muss da nicht zweimal überlegen: "Aus meiner Sicht ganz klar, dass wir gegenseitig unsere Trauzeugen sind. Das war für mich so, als ob ich einen neuen Bruder benannt habe. Einen Bruder, der diese Verbindung auch angenommen hat." Wusstet ihr, dass die beiden TV-Gesichter befreundet sind? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress/OT,IBRAHIM Sasha und Tim Mälzer im Jahr 2006

Anzeige

ActionPress/Adolph,Christopher Tim Mälzer und Sasha zusammen in der Show "Das ist Spitze" 2014

Anzeige

Instagram / sasha.music Julia Röntgen und Sasha mit ihrem Sohnemann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de