"Kurz vor Lungenentzündung": Sänger Sasha sagt seine Tour ab

Sasha (51) ergreift drastische Maßnahmen! Seit rund 25 Jahren steht der Sänger nun schon auf der Bühne. Doch auch in seinem Privatleben läuft es seit Langem rund: Der "If You Believe"-Interpret ist seit Juli 2015 mit seiner Frau Julia verheiratet. Zusammen haben sie einen Sohn namens Otto, der sogar im Musikvideo seines Papas mitspielt. Doch jetzt muss die Familie zusammenhalten: Sasha muss seine Tour krankheitsbedingt absagen.

Im Dezember waren 13 Konzerte in ganz Deutschland geplant. Wie Bild berichtet, wird daraus jedoch nichts. Der Musiker sagte die Tour selbst ab. "Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen, aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken", erklärt er seinen Fans. Ein Auftritt sei unter diesen Umständen nicht möglich: "Ich bin krank geworden, und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen."

Auch wenn die Tournee im Frühjahr 2024 nachgeholt werden soll, ist der Musiker über die vorzeitige Absage traurig. "Es tut mir so unglaublich leid! Es macht mich so traurig aus so vielen verschiedenen Gründen, wie ihr euch sicher vorstellen könnt! Ihr habt euch auf mich und ich mich so auf euch gefreut, auf diese tolle Show, diese schönen Abende", lässt Sasha seine Anhänger wissen.

Instagram / sasha.music Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn

Instagram / sasha.music Sasha im Mai 2022

Getty Images Sänger Sasha, 2020

