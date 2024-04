Tim Mälzer verletzt sich bei "Drei gegen Einen" an der Nase!

Am Samstag waren Tim Mälzer (53), Elton (53) und Knossi (37) gemeinsam in der TV-Show "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" zu sehen. Während einer Challenge ging es für den Fernsehkoch böse aus: Tim verletzte sich an seiner Nase! "Der Ballon hat so schnell nachgegeben, dass ich dem Boden eine Kopfnuss gegeben habe!", stöhnte der Kochbuchautor und scherzte: "Ich hatte die Wahl zwischen Frauentausch und 'Drei gegen Einen'. Warum habe ich mich hierfür entschieden?"

In dem Spiel ging es darum, Luftballons schneller als Hundedame Bailey zu zerbeißen. Am Ende gewann das Trio gegen die Vierbeinerin. Der 53-Jährige zog jedoch ein ernüchterndes Fazit: "Irgendwie ist das die falsche Show für mich!" Bei den Fans kam die Show hingegen gut an. Laut RTL sicherte sich das Format einen Marktanteil von 13 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten sogar fast zwei Millionen Zuschauer ein.

Die Gameshow wird von Laura Wontorra (35) moderiert. Diese machte sich ziemlich Sorgen um das TV-Gesicht. "Das sieht hammerhart aus!", kommentierte sie seine Verletzung während der Sendung. Trotz des kleinen Malheurs wird es bald in die nächste Runde gehen. Ob sich Tims Nase erholt hat? Das bleibt abzuwarten. In einem Statement des Senders heißt es zumindest: "Am kommenden Samstag, 27. April, geht es mit neuen spannenden Challenges in Show zwei [...] weiter."

Anzeige Anzeige

RTL / Steffen Z Wolff Elton, Knossi und Tim Mälzer in der Show "Drei gegen Einen"

Anzeige Anzeige

RTL / Steffen Z Wolff Elton, Knossi und Tim Mälzer mit Laura Wontorra bei "Drei gegen Einen"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch die neue Gameshow mit Tim, Knossi und Elton? Klasse! Ich mag das Format sehr. Na ja. Ich finde die Show total langweilig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de