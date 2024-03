Geht er in Rente? Tim Mälzer denkt bereits ans "Aufhören"!

Wenn es ums Kochen geht, ist Tim Mälzer (53) aus der deutschen Medienlandschaft gar nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur vor den Bildschirmen können Fans den beliebten TV-Koch erleben. Seine Kochkünste können in gleich mehreren Restaurants des Landes verköstigt werden. Aber könnte damit bald Schluss sein? "Ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema Aufhören. Ich komme jetzt so langsam in ein Alter, in dem man sich dem auch mal stellen muss", gesteht der Kulinariker im Interview mit Szene Hamburg. Tim wolle nicht zu denjenigen gehören, "die das Ende nicht wahrnehmen".

Dabei strotzt das TV-Gesicht nur so vor Ideen. "Ich habe ungefähr 40 Konzepte im Kopf. Die bewegen sich zwischen einer Eisdiele im KaDeWe bis hin zur Reaktivierung des Off-Clubs, den ich mal in Bahrenfeld hatte", erklärt der 53-Jährige und betont, dass es noch so viele Dinge gebe, die er umsetzen wolle. "Aber eigentlich will ich nur in Rente", gibt Tim zu.

Bereits vor wenigen Wochen im Interview mit T-Online sprach Tim ganz offen über seine Gedanken und Gefühle zu diesem Thema. "Ich möchte zu denjenigen gehören, die selbst ihr Ende setzen und nicht erst, wenn sich niemand mehr dafür interessiert", wünschte er sich. Insbesondere beschäftigen den Koch gegenwärtig die Veränderungen, welche die Medienlandschaft durchläuft, sowie das Verhalten seiner Zuschauer.

