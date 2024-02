Plant TV-Koch Tim Mälzer bereits das Ende seiner Karriere?

Mit der Sterneküche will Tim Mälzer (53) nichts am Hut haben – der TV-Koch steht auf die einfachere Küche und natürlich auf Spaß im Fernsehen. Heute startet schon die neunte Staffel seiner erfolgreichen Show Kitchen Impossible, die nächste Staffel ist ebenfalls bereits in Produktion. Aber manchmal kommen ihm doch Zweifel. Spielt Tim mit dem Gedanken, seine Karriere im TV zu beenden?

"Ich denke manchmal daran, wie es wäre aufzuhören", gesteht der Autor im Gespräch mit T-Online. Die Veränderungen in der Medienlandschaft und im Fernsehverhalten der Zuschauer seien Themen, die ihn fast täglich beschäftigen. Vorerst sei er glücklich mit seiner Kochshow. Für Tim ist jedoch wichtig: "Ich möchte zu denjenigen gehören, die selber ihr Ende setzen und nicht erst, wenn sich niemand mehr dafür interessiert."

Mit Sorgen blicke er der Zukunft aber dennoch nicht entgegen. "Ich habe Gott sei Dank aber einen Beruf gelernt, ich bin Gastronom", erklärt der Restaurantbesitzer. Die Gastronomie sei nach wie vor seine große Leidenschaft. Tim stellt klar: "Ich werde so gesehen nie in ein Loch fallen."

Anzeige

RTL / Hendrik Lüders Tim Mälzer und Steffen Henssler bei "Mälzer und Henssler liefern ab!"

Anzeige

RTL / Philipp Rathmer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tim Mälzer, TV-Koch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de