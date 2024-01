Ran an den Herd! "Kitchen Impossible" geht in neunte Runde

Bald werden wieder die Kochlöffel geschwungen! Tim Mälzer (53) stellt sich in Kitchen Impossible schwierigen Koch-Challenges auf der ganzen Welt. Dabei tritt er gegen andere TV-Köche an und muss versuchen, die ihm vorgesetzten Gerichte so authentisch wie möglich bei seinem Gastgeber nachzukochen. Am Ende entscheiden dessen treue Stammkunden, wie nah der Kulinariker am Original dran ist. Die Fans der Sendung dürfen sich bald auf brandneue Folgen freuen!

Diese freudige Nachricht verkündet nun Vox in einer Pressemitteilung. Insgesamt acht neue Folgen soll die neunte Staffel beinhalten. "Erst mal in Wales, Portugal, Kenia, Südafrika oder Japan angekommen, lauert auch schon die berühmte schwarze Box auf die Kochprofis", schreibt der Sender. Direkt in der ersten neuen Episode muss sich Tim gegen Richard Rauch beweisen – auf den Auftakt dürfen sich die Fans am 25. Februar freuen.

Tim hat es aber nicht immer um die Küchen auf der ganzen Welt gezogen. Er arbeitete früher in einem ganz anderen Metier! "Ich habe Zivildienst gemacht. Das ist das, was unsere Generation noch kennt. Vorher habe ich in einem Sexshop auf dem Kiez gearbeitet. Ich habe Schuhe verkauft. Die waren sehr lang", plauderte der Fernsehkoch in einer Episode von Grill den Henssler aus.

Tim Mälzer, TV-Koch

Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Tim Mälzer bei "Grill den Henssler"

