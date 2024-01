Nach Konzertabsage: Sasha wieder auf dem Weg der Besserung!

Es geht ihm jetzt wieder besser! Sasha (52) hatte eigentlich im Dezember des vergangenen Jahres geplant, mehrere Konzerte in ganzen 13 Städten zu geben. Diese musste der deutsche Sänger jedoch aufgrund von gesundheitlichen Problemen absagen – er habe nämlich fast eine Lungenentzündung gehabt. Jetzt meldet sich der Musiker aber bei seinen Fans zurück: Sasha gibt ein Update über seinen Gesundheitszustand!

Auf Instagram postet er einen Schnappschuss von sich im Schnee, auf dem er freudig in die Kamera strahlt. "Ihr Lieben, tausend Dank – für all die schönen Glückwünsche auf allen Ebenen und Leitungen zu meinem Geburtstag!", scheibt er und fügt hinzu: "Das neue Jahr fängt gut an. Es geht immer mehr bergauf und ich fühle mich schon wieder fast hergestellt. Also auf ein Neues!"

Und darüber freuen sich ganz besonders seine Fans. "Das freut mich doch zu hören, dass es dir wieder besser geht. Die letzten paar Prozent zur vollständigen Wiederherstellung schaffst du dann auch sicher bald", äußert sich ein Nutzer und ein weiterer merkt an: "Sehr gute Nachricht zum neuen Jahr! Bitte gönne dir weiterhin Ruhe und nimm dir alle Zeit, die du brauchst, um wieder vollständig fit zu werden!"

Mischa Lorenz Sasha, Musiker

Instagram / sasha.music Sasha, Sänger

Instagram / sasha.music Sasha im Mai 2022

