Tour wegen Krankheit verschoben: Sasha kämpft sich zurück!

Er ist wieder fast der Alte! Vor wenigen Monaten hatte Sasha (52) seine Fans in Sorge versetzt. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen hatte der Sänger seine Tour verschieben müssen. Da er kurz vor einer Lungenentzündung gestanden habe, hatte er kein Risiko eingehen wollen. Vor wenigen Tagen gab er Musiker allerdings bereits Entwarnung und erklärte, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Nun gibt Sasha erneut ein Update!

"Ich bin auch auf einem echt guten Weg und mach mich fit für die Tour. Ich kann jetzt wieder anfangen, Sport zu machen. Das ist schon mal super", erklärt Sasha bei "Punkt 7". Dabei geht der 52-Jährige auch noch mal darauf ein, was genau ihn geplagt habe: "Über so ein paar Wochen hatte ich so eine Erkältung, die nicht richtig ausgebrochen ist, aber auch nicht richtig wegging. Das ging so in Wellen auf und ab." Seine Frau Julia Röntgen berichtet zudem, dass ihr Liebster nicht einmal eine Treppe hochgekommen sei. "Wir konnten glücklicherweise – was auch nicht so selbstverständlich ist – fast alle Termine retten – bis auf drei. Also ist die Tour nicht abgesagt, sondern verschoben", verspricht Sasha seinen Fans.

Erst zu Beginn des neuen Jahres hatte der stolze Familienpapa seinen Followern auf Instagram ein Update gegeben: "Das neue Jahr fängt gut an. Es geht immer mehr bergauf und ich fühle mich schon wieder fast hergestellt. Also auf ein Neues!" Im selben Zuge bedankte sich Sasha zudem für all die Glückwünsche zu seinem Geburtstag.

Getty Images Sänger Sasha, 2020

Getty Images Sasha und Julia Röntgen im November 2019

Instagram / sasha.music Sasha, Sänger

