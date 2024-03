"Show der Champions": Das ist Laura Wontorras neue Gameshow

Laura Wontorra (35) führt demnächst durch die Show "Drei gegen Einen – Die Show der Champions". Damit wird eine Spielshow der etwas anderen Art versucht. Wie RTL jetzt bestätigte, werden drei Promis ins Rennen geschickt. Dabei handelt es sich um Kultmoderator Elton (52), Promikoch Tim Mälzer (53) und Twitch-Star Jens Knossalla (37) alias Knossi. Die drei werden sich der Herausforderung stellen, in verschiedenen Spielen gegen echte Profis anzutreten, wie unter anderem Olympiasieger, Rekordhalter und Weltmeister. Um was für Spiele es sich handelt, verrät der Sender noch nicht. Als Preisgeld winken am Ende 50.000 Euro. Der Sendestart ist noch nicht bekannt.

Die Teilnahme von Spitzenkoch Tim dürfte einige Fans überraschen, hatte er doch vor wenigen Tagen erst in einem Interview über sein TV-Aus sinniert. "Ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema Aufhören. Ich komme jetzt so langsam in ein Alter, in dem man sich dem auch mal stellen muss", erklärte der Elmshorner gegenüber dem Magazin Szene Hamburg. Er habe keine Lust, zu denjenigen zu gehören, die nicht wissen, wann Schluss ist. Aktuell scheint das aber noch nicht der Fall zu sein. Immerhin stellt er sich bald der Herausforderung "Drei gegen Einen". Und Ideen für weitere Projekte habe der 53-Jährige auch noch eine Menge.

Auch für Moderatorin Laura wird "Drei gegen Einen" sicher ein ganz neuer Spaß. Sie konnte erst vergangenes Jahr eine ganz besondere Erfahrung sammeln – denn sie löste Marco Schreyl (50) als Moderator der DSDS-Liveshows ab. Eine Aufgabe, die die 35-Jährige mit Stolz erfüllte. "Ich freue mich, dass ich als Moderatorin jetzt auch mit einsteigen darf", schwärmte sie in einer Pressemitteilung. Die ersten DSDS-Staffeln seien immerhin ein Teil ihrer Kindheit und Jugend.

RTL / Steffen Z Wolff Elton, Knossi und Tim Mälzer in der Show "Drei gegen Einen"

RTL / Stefan Gregorowius Laura Wontorra, DSDS-Moderatorin

