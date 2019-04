Jetzt darf sie jeder sehen! Inzwischen ist längst klar, dass die blonde Delia das Herz von Chris Töpperwien (45) erobert hat – das Paar hat mittlerweile sogar ein gemeinsames Liebes-Interview gegeben. Doch lange Zeit hatte der diesjährige Dschungelcamp-Kandidat ein großes Geheimnis daraus gemacht, wer die neue Frau an seiner Seite ist. Vor einiger Zeit hatte der Currywurst-Mann zwar bereits ein erstes gemeinsames Bild gepostet – nach kurzer Zeit war die Aufnahme allerdings wieder gelöscht. Doch warum hat der Kult-Auswanderer den damaligen Schnappschuss so abrupt entfernt? Gegenüber Promiflash hat er es nun verraten!

Offenbar hielt der gelernte Bürokaufmann das Bild schlicht und ergreifend nicht dafür geeignet, seine Freundin erstmals öffentlich zu zeigen: "Ich hatte mal ein verstecktes Bild gepostet, auf dem sie nur so halb drauf war. Das war zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen unüberlegt – deshalb hab ich das ganz schnell wieder gelöscht." Seinen Rückzieher finde er aber überhaupt nicht schlimm – im Gegenteil: Er schätze es, dass man sich in den sozialen Netzwerken heutzutage ausleben könne, wie man möchte. "Man kann ja alles posten und wieder löschen. Ist doch geil, oder?", so der 45-Jährige gegenüber Promiflash.

Nun stehe für das Pärchen jedoch erst mal ein gemeinsamer Urlaub in seiner Wahlheimat Los Angeles an. "Das habe ich mir wirklich verdient. Ich glaube, es gab nicht einen einzigen Tag, an dem ich mal ein bisschen Entspannung hatte hier in Deutschland", erklärte der Unternehmer. Tatsächlich sei Chris schon seit Januar nicht mehr zu Hause gewesen.

