Diese Stars stechen mit ihren Festival-Looks hervor! Seit einigen Tagen zieht es nicht nur Musikliebhaber, sondern auch die halbe Promi-Welt zum Coachella-Festival. Für viele ist das nicht nur das Musik-Highlight des Jahres, auch Mode-Fans kommen hier immer wieder auf ihre Kosten. Das inoffizielle Styling-Motto bei dem Hippie-Festival ist nämlich: Je ausgefallener, desto besser. Promiflash zeigt euch die zehn coolsten Coachella-Outfits der Stars!

Platz 10 Katy Perry (34)

Auch Katy Perry wollte sich das Musik-Event des Jahres nicht entgehen lassen. Sie begeisterte die Fans kurzerhand als Überraschungsgast bei Zedds (29) Auftritt. Endgültig stach die 34-Jährige unter den Künstlern aber durch ihren ausgefallenen roten Body hervor. Das glitzernde Netz-Oberteil gab dem Look dann den letzten Glamour-Touch.

Platz 9 Ashlee Simpson (34)

Völlig unglamourös startete Sängerin Ashlee Simpson ihr Festival-Abenteuer an Tag eins. Statt extravaganter Designer-Teile und Bling-Bling setzte die Blondine lieber auf ein lässiges Outfit – und traf mit ihrem pinken Pulloverkleid genau ins Schwarze! Immerhin ist so ein XXL-Schlabberlook für einen langen Festival-Tag ja auch viel bequemer.

Platz 8 Halsey (24)

Bunte Muster, schrille Farben und ganz viel nackte Haut – keiner hat Coachella wohl so gut verstanden wie Halsey! Mit ihrem neongrünen Style passt die Sängerin einfach perfekt in die feiernde Menschenmenge und sorgt mit ihrem Look für totales Sommer-Feeling.

Platz 7 Caro Daur (24)

Auch die deutschen Stars zeigen in Kalifornien in diesem Jahr mal wieder, was ihr Kleiderschrank zu bieten hat. Bloggerin Caro Daur sticht dabei ganz besonders hervor: Mit ihrer orangefarbenen Schlaghose und dem passenden Croptop kann die Influencerin outfit-technisch problemlos mit ihren internationalen Kollegen mithalten.

Platz 6 Clea-Lacy Juhn (27)

Auch Ex-Bachelor-Girl Clea-Lacy Juhn machte in ihrem weißen Spitzenkleid eine tolle Figur. Mit ihrem Hippie-Braut-Look, den coolen Plateau-Sandalen und den Glitzer-Accessoires beweist die Instagram-Beauty nicht nur ihr perfektes Modegespür, sondern versprüht auch noch totalen Sommer-Flair.

Platz 5 Cardi B (26)

Cardi B musste für ihren schrillen Coachella-Style sicherlich nicht allzu tief in ihrem Kleiderschrank graben. Knallbunte Haare, auffälliges Make-up und bunte Accessoires gehören für die Rapperin schließlich zum Alltags-Look. Ihre XXL-Jacke, die kurzerhand zum Kleid umfunktioniert wurde, ist allerdings selbst für Cardi noch ein ziemliches Fashion-Highlight – und für ihre Verhältnisse geradezu unauffällig.

Platz 4 Gigi Hadid (23)

Gigi Hadids Festival-Look wirkt eher improvisiert – und dadurch wahrscheinlich umso cooler. Die Laufsteg-Beauty hüllte sich in gleich mehrere Schichten. Eine weiße Hose mit mehreren Schnallen und viele bunte Tücher reichen für den Victoria's Secret-Engel für den perfekten Festival-Style schon aus.

Platz 3 Alessandra Ambrosio (38)

Auch Model-Kollegin Alessandra Ambrosio setzt bei dem Musikfest modetechnisch ganz auf Weiß. Ein cooler Body und goldene Accessoires machen ihren weißen Overall dann endgültig zum Hingucker.

Platz 2 Shay Mitchell (32)

Das totale Kontrastprogramm zu Alessandras Look bietet "You"-Star Shay Mitchell. Die Schauspielerin entscheidet sich unter der kalifornischen Sonne für ein schwarzes Netz-Kleid. Zu heiß wird es dem TV-Star bei so viel nackter Haut aber sicherlich nicht.

Platz 1 Shanina Shaik (28)

Den aber wohl coolsten Look präsentiert Model Shanina Shaik. Die Victoria's Secret-Schönheit verkörpert in ihrem Mini-Blumenkleid alles, was Coachella ausmacht: Sommer, Sonne und ziemlich viel gute Laune!

