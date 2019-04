Sie spricht superoffen über ihren Gewichtsverlust! Camille Gottlieb (20), jüngste Tochter von Prinzessin Stephanie von Monaco (54) und deren ehemaligen Bodyguard Jean-Raymond Gottlieb, ist fleißig auf Instagram unterwegs – dort postet sie regelmäßig hübsche Schnappschüsse und Updates aus ihrem luxuriösen Leben. Auch diese Neuigkeiten teilte die Enkelin von Schauspielstar Grace Kelly (✝52) nun mit ihren Followern: Camille hat in den vergangenen Monaten 14 Kilogramm abgenommen!

Wie die 20-Jährige berichtet, hätten sich in letzter Zeit einige Fans nach ihrer erschlankten Figur erkundigt – in ihrer Instagram-Story erklärte Camille nun, dass "gesundheitliche Gründe" für ihren enormen Gewichtsverlust verantwortlich gewesen seien. Auch die Frage, ob sie aktuell viel Fitness treibe oder besonders auf ihre Ernährung achte, beantwortete sie ganz offen: "In der Regel mache ich keinen Sport und esse normal, aber nicht sehr viel."

Wie Camille bereits im vergangenen Jahr in einem Interview betonte, beherzige sie einen strikten Lebensstil. So trinkt die brünette Beauty beispielsweise niemals Alkohol! Denn sie hasse den Gedanken, die Kontrolle zu verlieren, außerdem habe sie einen Freund wegen Trunkenheit am Steuer verloren.

Jean-Charles Vinaj/Pool Restrein / ActionPress Camille Gottlieb, 2017

Anzeige

Instagram / camillerosegottlieb Camille Gottlieb in New York, März 2019

Anzeige

Instagram / camillerosegottlieb Camille Gottlieb, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de