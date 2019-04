Schocknachricht von der Party-Band Uwu Lena! Zur Fußball-WM 2010 sorgte die Studenten-Band für den Sommerhit des Jahres. Der Song "Schland o Schland" wurde damals nicht nur in den Fußballstadien rauf und runter gesungen. Dieses Lied kannte im Fußball-Sommer wirklich jeder. Mittlerweile ist es still um die Uwu Lena-Jungs geworden. Jetzt sorgt Band-Mitglied Johannes allerdings für krasse Negativ-Schlagzeilen: Er wurde wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern verhaftet!

Wie Bild berichtet, wurde der Schul-Sozialarbeiter vor vier Wochen in seiner Wohnung in Münster festgenommen. Er hat mittlerweile bereits den Missbrauch an sechs Jungen zugegeben. Zwei davon waren gerade einmal zwölf Jahre alt. "Der Tatverdächtige hat in vollem Umfang gestanden und reinen Tisch gemacht", meinte Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape. Neben Johannes wurden auch zwei weitere Verdächtige verhaftet, die der Hobby-Musiker aus dem Internet kennen soll.

Zurzeit sitzt Johannes in U-Haft und wartet auf seinen Prozess. "Es wurden Datenträger beschlagnahmt, deren Auswertung dauert noch an", erzählte Stefan Lechtape. Die Ermittlungen seien zwar noch nicht abgeschlossen, es gäbe zurzeit allerdings keine Hinweise auf weitere Opfer.

Getty Images Uwu Lena beim Viva Comet 2011

Anzeige

WENN Uwu Lena beim Viva Comet 2011

Anzeige

WENN Uwu Lena bei Energy In The Park am Wannsee

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de