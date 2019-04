Diese Outfits stachen am Red Carpet heraus! Heute wurden mal wieder die About You Awards verliehen. Mit diesem Preis werden die größten Influencer für ihre Arbeit ausgezeichnet. Auf dem roten Teppich tummelten sich also alle Netzstars, Social Media-Größen und auch einige internationale Promis – und die haben sich natürlich ordentlich in Schale geworfen. Promiflash zeigt euch die fünf skurrilsten About You Award-Looks!

Platz 5: Enissa Amani (35)

Die Komikerin zeigte bei ihrem Red Carpet-Look ordentlich Haut – dabei war ihr Kleid bodenlang und hochgeschlossen. Mit ihrem weißen Löcher-Dress konnte die 35-Jährige aber trotzdem zeigen, was sie hat und wurde zum echten Hingucker. Im Netz bekam die ehemalige Let's Dance-Beauty für so einen gewagten Style allerdings nur Lacher. "Und für ihren Fummel mussten Zwangsjacken sterben", meinte zum Beispiel ein User bei Twitter.

Platz 4: Karolina Kurkova (35)

Das Victoria's Secret-Model setzte auf viel Bling-Bling. Bei ihrem knallroten, glitzernden One-Shoulder-Jumpsuit weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Große goldene Ohrringe und riesige High-Heels rundeten den Look ab.

Platz 3: Bonnie Strange (32)

Yeehaw! Die Influencerin tauchte bei der Preisverleihung einfach mal als Glamour-Cowgirl auf. Warum Bonnie ausgerechnet den Cowboy-Hut und die dazu passenden Stiefel aus dem Kleiderschrank kramte, weiß wohl auch nur die junge Mutter selbst. Auf einem Pferd wäre ihr violettes Wickelkleid jedenfalls ein bisschen unpraktisch gewesen!

Platz 2: Jasmin Wagner (38)

Jasmin Wagner wollte mit ihrem Look offenbar die 90er Jahre zurückbringen. Ihr bauchfreies Top, die wild gemusterte Jogginghose und die mit Sternchen verzierte Lederjacke erinnern jedenfalls stark an ihren früheren Blümchen-Style.

Platz 1: Toni Dreher (19)

Die Germany's next Topmodel-Siegerin hat es sich bei ihrem Outfit scheinbar ganz leicht gemacht: Sie hat offenbar einfach eine alte Jeans-Hose zerschnitten und sich die Hosenbeine über die Arme gezogen. Mit diesem ausgefallenen Style wurde die Laufstegschönheit zum absoluten Red-Carpet-Highlight.

Enissa Amani bei den About You Awards

Karolina Kurkova bei den About You Awards 2019

Bonnie Strange bei den About You Awards

Jasmin Wagner bei den About You Awards 2019

Toni Dreher bei den About You Awards 2019



