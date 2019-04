Ein großer Verlust für die französische Musikwelt: In den Sechzigerjahren wurde der Musiker und Schauspieler Dick Rivers über Nacht zum gefeierten Star. Zusammen mit Künstlern wie Johnny Hallyday und Eddy Mitchell revolutionierte er zu dieser Zeit den Rock 'n' Roll in Frankreich. Nun ereilte Fans der Künstler-Legende aber eine erschreckende Nachricht: Im Alter von 73 Jahren ist Dick überraschend verstorben!

Diese schreckliche Neuigkeit gab jetzt sein Manager Denis Sabouret über den Twitter-Account der einstigen Rock-Ikone bekannt. "Ich bin zutiefst erschüttert, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Dick in der vergangenen Nacht an Krebs gestorben ist", schrieb der Sprecher des 73-Jährigen. All seine Gedanken gehen in dieser schweren Zeit vor allem an Dicks Familie und Ehefrau Babette.

Besonders tragisch: Der Sänger wäre am heutigen Mittwoch 74 Jahre alt geworden. Der "Faire un pont"-Interpret blickt aber auf eine besonders beachtliche Karriere zurück. In 55 Jahren brachte Dick insgesamt über 30 Alben auf den Markt.

Getty Images Dick Rivers im Mai 2005

Getty Images Dick Rivers im Dezember 1989

Getty Images Dick Rivers, französischer Sänger



