Große Sorge um Sunny Garcia! Der Sportler gilt unter Surfern als echte Legende und schaffte es bereits sechsmal, den Profi-Wettbewerb Triple Crown of Surfing zu gewinnen. Jetzt müssen Freunde und Familie jedoch um das Leben des Amerikaners bangen. Wie nun bekannt wurde, musste Sunny am vergangenen Montag in ein Krankenhaus eingeliefert werden: Er kämpft auf der Intensivstation um sein Leben.

Diese traurige Meldung bestätigte jetzt die World Surf League. Nähere Details zum Gesundheitszustand des 49-Jährigen wurden bislang nicht veröffentlicht. Auch ist derzeit noch nicht bekannt, warum er in eine Klinik in Oregon eingeliefert wurde. Fest steht laut TMZ zum jetzigen Zeitpunkt nur, dass er aktuell auf der Intensivstation liegt.

Der beliebte Wassersportler war der zweite Profisurfer in der Geschichte, der ein Preisgeld von mehr als eine Million US-Dollar gewann – eine riesige Errungenschaft. Doch außerhalb des Wassers lief es für Sunny bislang nicht immer so gut: Unter anderem musste er im Jahr 2007 eine Gefängnisstrafe absitzen, weil er Steuern hinterzogen haben soll.

