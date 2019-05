Gute Neuigkeiten für Fans von Lena Klenke! Die junge Blondine war in den vergangenen Jahren durch ihre Rolle in den drei Teilen von Fack ju Göhte im Gedächtnis der deutschen Kino-Besucher geblieben: Als Laura Schnabelstedt durchlebte sie den alltäglichen Schul-Wahnsinn einer Teenagerin an der Seite von Elyas M'Barek (36) und Karoline Herfurth (34). Nun erscheint auf Netflix eine weitere Produktion mit Lena in der Hauptrolle!

In einem ersten YouTube-Trailer zur neuen Serie "How To Sell Drugs Online (Fast)" sieht man Lena an der Seite von Maximilian Mundt, Club der roten Bänder-Star Damian Hardung (20) und Stromberg-Lachgarant Bjarne Mädel (51). Die Geschichte der sechsteiligen Reihe ist ebenso spannend wie der Cast bereits verspricht: Um seine Ex-Freundin – gespielt von Lena – zu beeindrucken, beginnt ein nerdiger Junge aus seinem Kinderzimmer heraus, über das Internet Drogen zu verkaufen. Schnell wird er zum größten Dealer Europas – doch die Konsequenzen bleiben nicht aus.

Die Coming-of-Age-Serie soll laut Filmstarts schon am 31. Mai auf Netflix online gehen. Frei erfunden ist die dubiose Story zudem nicht: Sie basiert auf der Geschichte eines Jugendlichen, der Ende 2013 tatsächlich ein echtes Business aus seinem Kinderzimmer gestartet hatte. Der 18-Jährige verkaufte dabei Drogen im Wert von vier Millionen Euro innerhalb Europas und sitzt seit März 2016 eine siebenjährige Haftstrafe ab.

Constantin Film/Courtesy Everett Collection/ Action Press Das Plakat zu "Fack ju Göhte"

Action Press Damian Hardung, Leonie Wesselow, Danilo Kameridis, Maximilian Mundt und Lena Klenke

Getty Images Lena Klenke, deutsche Schauspielerin

