Diese deutsche Netflix-Produktion schlug ein wie eine Bombe! Ende Mai startete "How to Sell Drugs Online (Fast)" auf der Streamingplattform mit großem Erfolg. Die Story: Ein Teenager versucht, seine große Liebe zurückzugewinnen, indem er einen Onlineshop für Partydrogen eröffnet. Lena Klenke spielt das Mädchen, für die Rolle Moritz (Maximilian Mundt) dieses Risiko eingeht. Doch in der Serie werden nicht nur illegale Substanzen verkauft – sie werden auch konsumiert! Die Schauspieler bringen das ziemlich authentisch rüber. Ob Lena, Maximilian und Co. da auf eigene Erfahrungen zurückgreifen konnten?

Bild sprach mit Lena über ihre Hauptrolle in "How to Sell Drugs Online (Fast)" – ihre Figur Lisa kommt in der ersten Folge von einem Amerika-Aufenthalt zurück, bei dem sie zum ersten Mal mit der Party-Droge Ecstasy in Berührung gekommen ist. Auch Lena reiste zu ihrer Schulzeit für ein Austauschjahr in die USA. Ob es dabei auch so wild zugegangen ist? "Anders als bei Lisa ging bei mir mit Drogen und Alkohol nichts in den USA", erzählte sie amüsiert.

Für Lena, Maximilian und die anderen Stars der Serie geht es schon bald weiter: Bereits im Herbst sollen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen, wie Netflix gegenüber dpa bestätigte. Wie es mit den drogenaffinen Schülern weitergeht, können sich die Zuschauer dann im Frühjahr 2020 reinziehen.

Netflix Anna Lena Klenke und Damian Hardung in "How to Sell Drugs Online (Fast)"

Getty Images Die "How to Sell Drugs Online (Fast)"-Stars in Köln

Netflix Maximilian Mundt und Danilo Kamperidis in "How to Sell Drugs Online (Fast)"

