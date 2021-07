Der Sender ZDF setzt mit "Loving Her" ein Statement! Im Pride-Month Juni – in dem vermehrt auf die Probleme von queeren Menschen hingewiesen und deren Vielfältigkeit gleichzeitig gefeiert wird – kommt nun auch ein deutliches Zeichen der Öffentlich-Rechtlichen. Denn auch wenn aktuell zwar die erste lesbische Datingshow Princess Charming auf TVNow läuft, gibt es sonst noch recht wenige Sendungen mit gleichgeschlechtlicher Liebe im deutschen Fernsehen. Im Mai 2021 brachte die ARD die erste Miniserie mit schwulen Protagonisten heraus – und nun legte das ZDF mit einem lesbischen Pendant nach!

Die neue Miniserie "Loving Her" handelt von der Hauptfigur Hanna (gespielt von Banafshe Hourmazdi), die mitten in einem Umzug auf ihre Ex-Freundin Franzi (gespielt von Lena Klenke) trifft. Diese Begegnung ruft viele Erinnerungen in ihr wach und lässt sie ihre vergangenen Beziehungen mit verschiedenen Frauen Revue passieren. Fazit: Eine wohl recht klassisch aufgebaute Liebesserie – jedoch mit ausschließlich lesbischer Paarung. Die Produktion umfasst sechs Folgen, die allerdings alle höchstens eine Viertelstunde lang sind. Somit hat die gesamte Serie etwa nur die Länge eines klassischen Films.

Dies ist ein großer Schritt in den Öffentlich-Rechtlichen, die sich in den letzten Jahren stets noch recht konservativ präsentierten. Direkt auf ZDF wird "Loving Her" zwar nicht ausgestrahlt, dafür aber auf ZDFneo. Ab sofort sind alle Folgen außerdem in der Mediathek abrufbar.

Anzeige

©ZDF/Marcus Glahn. Eine Szene aus "Loving Her"

Anzeige

©ZDF/Marcus Glahn. Eine Szene aus "Loving Her"

Anzeige

©ZDF/Marcus Glahn. Eine Szene aus "Loving Her"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de