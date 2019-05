In den USA ist der Comedian Tommy Davidson eigentlich dafür berühmt, die Menschen mit Leichtigkeit zum Lachen zu bringen. Besonders bekannt ist er für seine Rolle in der US-Sketch-Show "In Living Color", die in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feierte. Von Staffel eins bis fünf war er damals dabei und unterhielt die Zuschauer. Nun offenbart der Star allerdings, wie schwer sein eigener Start ins Leben wirklich war: Als Baby wurde er im Müll gefunden!

Im Interview mit dem US-Promi-Portal Bossip erzählt der 55-Jährige die unglaubliche Geschichte ganz sachlich: "Ich wurde als Säugling in einem Mülleimer gefunden." Diese schockierende Tatsache machte er im Rahmen des Tribeca Film Festivals bekannt. "Ich war dem Tod nahe", fügt Tommy hinzu. Nachdem er gefunden wurde, ging es für ihn glücklicherweise bergauf: "Eine weiße Familie adoptierte mich. Ich wuchs im mittleren Westen auf. Meine (Adoptiv-) Mutter starb vor einigen Jahren und meine Schwester meinte: 'Du musst darüber schreiben.'"

Also entschloss sich der Schauspieler dazu, seine Memoiren niederzuschreiben und seine eigene Geschichte zu erzählen, inklusive ihrem ziemlich traurigen Anfang. Wann genau das Buch erscheinen soll, ist allerdings noch nicht klar.

Getty Images Tommy Davidson im April 2019

Getty Images Tommy Davidson, Comedian

Getty Images Tommy Davidson in Los Angeles

