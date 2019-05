Der Druck in der Modebranche ist hoch – das hat die Ex-Miss Universe Paulina Vega (26) am eigenen Leib erfahren. Die Kolumbianerin wurde 2014 zur schönsten Frau des Universums gekrönt. Seitdem bereist Paulina die Welt, engagiert sich für wohltätige Zwecke, arbeitet als Fernsehmoderatorin und modelt für verschiedene Beauty- und Fashion-Labels. Doch ihre Einstellung zum Thema Schönheit änderte sich, als ihre Modelagentur sie wegen nur eines Kilos mehr zum Plus-Size-Model machen wollte.

Auf ihrem Blog erklärte die 26-Jährige, sie habe etwa anderthalb Jahre nach ihrer Zeit als Miss Universe einen Vertrag bei einer Modelagentur in New York unterschrieben. "Ich reiste weiter und arbeitete. Ich fühlte mich gesund und war happy mit meinem Körper. Nach drei Monaten besuchte ich die Agentur erneut. Offenbar hatte ich ein Kilo zugenommen. Während des Meetings sagten sie mir, dass sie mich nicht länger als Catwalk- oder Editorial-Model in Betracht ziehen, dass ich nicht länger unter die Rubrik 'skinny' fallen und jetzt als 'Plus Size'-Model eingestuft würde", schilderte Paulina ihr Erlebnis, das sie als Wow-Moment bezeichnete.

Doch Paulina ließ sich nicht unterkriegen. "Im Gegenteil, es hat mich dazu gebracht, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich wirklich liebe und meinen eigenen Weg zu gehen. Vor allem habe ich daraus gelernt, ich selbst zu sein", erklärte sie. Jetzt arbeitet die Kolumbianerin nur noch mit Labels, die ihre Ansichten unterstützen und kein absurdes Ideal propagieren.

Getty Images Paulina Vega (l.), Miss Universe 2014

Getty Images Paulina Vega bei der "Miss Universe"-Wahl 2015

Getty Images Paulina Vega auf einem Event im Dezember 2018 in Miami

