Sie ist Melanie Müllers (30) ganzer Stolz: Töchterchen Mia Rose (1). Im September 2017 kam die Kleine zur Welt und bereichert seitdem das Leben der einsteigen Bachelor-Kandidatin und ihres Ehemanns Mike Blümer. Klar, dass der Wonneproppen auch nicht fehlen darf, wenn Mami auf Mallorca das Party-Volk in Stimmung bringt. Ende April fand das offizielle Ballermann-Opening statt – wie neue Schnappschüsse beweisen, ist Mia Rose schon längst im Party-Fieber und trägt wie Mama ein Bierkönig-T-Shirt!

Auf Instagram postete Melanie ein Bild von sich und ihrer Tochter, auf dem sie zusammen eine Straße auf Mallorca entlangschlendern. Beide Blondinen sind in rote Shirts mit Bierkönig-Motiv, schwarze Hosen und Sneakers mit pinken Sohlen geschlüpft. Noch ist Mia vermutlich eine der wenigen Einjährigen, die im Besitz eines solchen Oberteils ist. Schließlich ist der Bierkönig eine Mischung aus Biergarten und Großraum-Diskothek.

Melanies Fans sind völlig begeistert von dem Look – wie etwa der Kommentar "So etwas brauche ich auch für meine Kids" unterstreicht. Ob es bald mehrere Mutter-Tochter-Duos in Bierkönig-Shirts auf der Insel zu sehen geben wird?

Instagram / melaniemuellerdschungel Mia Rose und Melanie Müller im April 2019 im Bierkönig auf Mallorca

Instagram / melaniemuellerdschungel Mia Rose Müller im Mai 2019 im Bierkönig auf Mallorca

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller im Mai 2019 im Bierkönig auf Mallorca

