Sein Tod wirft Fragen auf! Während zweier Staffeln begeisterte Troy Dean Shafer bei "Nashville Flipped" die Zuschauer: In der Sendung kümmerte sich der Fernsehstar um die Renovierung alter Häuser in der Gegend um Nashville, die er mit seinen Tipps und Tricks in wahre Blickfänge verwandelte. Aber nun nahm die Karriere des TV-Restaurators offenbar ein äußerst abruptes Ende: Vor wenigen Tagen ist Troy im Alter von nur 38 Jahren überraschend verstorben.

Gegenüber TMZ bestätigte Troys Bruder Tim, dass der talentierte Show-Liebling am 28. April 2019 in seiner Heimatstadt Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania verstorben sei. Troys Tod sei total unerwartet eingetreten – gesundheitliche Beschwerden habe der Verstorbene keine gehabt. Daher werde nun eine toxikologische Untersuchung durchgeführt.

Der toxikologische Befund scheint eine der wenigen Möglichkeiten zu sein, die den Troys plötzlichen Tod im Laufe der kommenden Wochen erklären könnten. Eine Autopsie hat Tim zufolge nämlich nicht stattgefunden.

Facebook / nashvilleflipped Troy Dean Shafer im März 2018

Facebook / nashvilleflipped Troy Dean Shafer im Juni 2017

Facebook / nashvilleflipped Troy Dean Shafer im Mai 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de