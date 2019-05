Die Miss Universe von 2017, Demi-Leigh Nel-Peters (23), hat einen schweren Verlust zu verkraften! Ihre Schwester Franje litt unter einer sogenannten Kleinhirnagenesie und kam daher ohne Kleinhirn

zur Welt. Ihre Entwicklung war dadurch gestört, die motorischen Fähigkeiten wie Gehen oder Sprechen stark einschränkt. An den Folgen ihres angeborenen Hirnfehlers ist Franje nun plötzlich im Alter von nur 13 Jahren gestorben.

"Meine kleine Prinzessin, ein Engel auf Erden, größtes Glück und kleine Schwester, Franje, ist heute früh verstorben", teilte die Südafrikanerin am vergangenen Samstag auf ihrem Instagram-Account mit. Ihre Trauer über den Verlust sei groß, doch sie sei auch dankbar, dass Franje von den Schmerzen ihrer Krankheit erlöst worden sei. "Sie lacht, sie rennt und spielt im Himmel – so wie wir es uns für sie auf Erden immer gewünscht hatten. Sie ist jetzt frei!", schrieb die Verlobte des amerikanischen Profi-Baseballers Tim Tebow (31) weiter.

Durch Franje lernte Demi-Leigh ihre große Liebe Tim kennen. Der Sportler hatte mit seiner Tim-Tebow-Stiftung die "Night to Shine"-Veranstaltung für Menschen mit Behinderungen organisiert – und an diesem Event nahm auch Franje teil. So sorgte sie dafür, dass ihre große Schwester auf ihren zukünftigen Verlobten traf.

Instagram / demileighnp Demi-Leigh Nel-Peters

Matthew Eisman/Getty Images for Beatycon Demi-Leigh Nel-Peters, Miss Universe 2017

Instagram / timtebow Tim Tebow und Demi-Leigh Nel-Peters



