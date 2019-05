Mit der Filmreihe "Bibi & Tina" wurden Lisa-Marie Koroll (21) und Lina Larissa Strahl (21) bekannt. Doch mittlerweile legen die beiden Schauspielerinnen ihr Teenie-Image ab und gehen neue Projekte an. Lisa-Marie ist in der neuen Reality-Show "Wir sind jetzt" zu sehen und drehte da erstmals eine Sex-Szene – für die 21-Jährige ein großer Schritt, der sich viel Überwindung gekostet hat. Aber wie steht ihre Kollegin Lina eigentlich zum Thema Sex vor der Kamera?

"Ich mache mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel den Kopf drüber", erklärte die Beauty im Promiflash-Interview beim Bunte New Faces Award Film. Bisher stand ein solcher Dreh für sie zwar noch nicht an, aber grundsätzlich würde sie deswegen keine Rolle ablehnen. "Man kann ja vorher das Drehbuch durchlesen, ne? Und ich glaube, im deutschen Fernsehen, was so junge Menschen betrifft, ist das ja eh alles nicht so wild", betonte Lina.

Sie selbst wähle ihre Projekte ganz bewusst aus. Ihre Tage als Kinderfilm-Star liegen aber wohl hinter ihr. "Es kommt demnächst was Neues. Das ist auch auf jeden Fall ein bisschen was anderes, natürlich erwachsener. Aber ich glaube, das ist auch der logische Schritt, den man irgendwann geht", stellte die Hamburgerin klar. Letztendlich solle jeder Darsteller für sich selbst entscheiden, in was für Szenen er mitwirke.

Gora, Andreas/ActionPress Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll (v.l.) in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

P.Hoffmann/WENN.com Lina Larissa Strahl bei der Goldenen Henne 2018

